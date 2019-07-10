Матвиенко связала события в Грузии с визитом экс-заместителя главы Пентагона

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что антироссийские выступления в Грузии являются "тщательно продуманной провокацией", организованной с участием США.

Матвиенко напомнила, что беспорядки совпали по времени с приездом в Тбилиси бывшего заместителя главы Минобороны США Майкла Карпентера, передает "Интерфакс".

Спикер Совфеда процитировала высказывание экс-чиновника в соцсетях, в котором он заявляет, что после трех дней в Грузии не уверен, что правительство этой страны "полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией".

Ранее Матвиенко заявила, что восстановление диалога между РФ и Грузией возможно после извинений с грузинской стороны. Как добавила спикер СФ, пока "не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить".

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Поводом стала стартовавшая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.