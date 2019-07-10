01 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Дворец спорта &quot;Юность&quot;, Челябинск (2017) | Фото: 1obl.ru

Челябинцам предложат проголосовать за перенос автовокзала у "Юности"

В Челябинске вынесут на голосование вопрос о переносе автовокзала у "Юности", передает корреспондент Накануне.RU.

"Это один из вопросов, который планирую обсудить с главой региона на ближайшей встрече. Есть обращения граждан, которые говорят, что вокзал в этом месте не нужен, но есть и определенное количество жителей, которые привыкли, что он находится здесь. Нужно обсудить этот вопрос с жителями города", - считает врио главы города Наталья Котова.

В частности, она предложила провести голосование на портале "Активный житель 74". У горожан спросят, нужно ли переносить автовокзал или нет, или нужно создать дополнительные площадки.

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Челябинцам предложат проголосовать за перенос автовокзала у "Юности"

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Теги: автовокзал. Юность, голосование,



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