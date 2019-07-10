В Екатеринбурге больше чем на неделю закроют часть улицы Серафимы Дерябиной

В Екатеринбурге перекрывают часть улицы Серафимы Дерябиной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта по правой половине проезжей части улицы С. Дерябиной на съезде с Объездной дороги в сторону улицы Бардина будет закрыто с 6 часов 13 июля и до 22 часов 23 июля.

Как пояснили в мэрии, ограничения связаны со строительством транспортной развязки. Движение автомашин на время проведения работ будет направлено по левой половине Серафимы Дерябиной в сторону Академика Бардина.

Напомним, ранее в связи со строительством развязки на С. Дерябиной закрывался дублер данной улицы.