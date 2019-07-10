Наталья Котова объяснила увольнение начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями

Врио главы Челябинска Наталья Котова уволила начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями Наталью Суркову за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Была проведена служебная проверка по организации одного из мероприятий, по результатам которой мне рекомендовали принять определенные решения, что и было мной сделано", - сообщила Наталья Котова на пресс-конференции.

Она рассказала, что в настоящий момент в мэрии проводится кадровый аудит.

"Задача - посмотреть, в каких отделах, управлениях, комитетах кто и чем занимается, насколько соответствует уровень компетенции того или иного специалиста поставленным задачам. Других критериев у меня нет. За любым кадровым решением всегда стоят определенные причины. Ни одно мое кадровое решение не является спонтанным, это не эмоции", - подчеркнула она.