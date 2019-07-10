01 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Свердловское "международное" министерство, которое удивило Путина, пока работает

Неоднозначную реакцию Владимира Путина на название министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, когда глава государства заметил, что региональным властям незачем заниматься международной политикой, во властных структурах Среднего Урала пока никак не решаются трактовать.

Как сообщили Накануне.RU на полях "Иннопром" свердловские чиновники, глава министерства Василий Козлов в данном случае "работает в рамках, которые установил губернатор и закон об областной исполнительной власти". При этом, по их словам, никаких ограничений для международного сотрудничества в рамках, обозначенных федеральным законодательством, нет - МИД РФ даже приветствует, когда регион подписывает различные соглашения о сотрудничестве с зарубежными странами.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который в своё время возглавлял "международное" ведомство Среднего Урала, отказался порассуждать о том, будет ли переименовано региональное министерство: "Я слова президента не комментирую".

Напомним, накануне на встрече, где Путин озвучил свою претензию, присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, помощника которого Александра Воробьева недавно обвинили в госизмене.

Владимир Путин в УрФУ(2019)|Фото: Р-24

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Свердловское "международное" министерство, которое удивило Путина, пока работает

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Теги: министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Василий Козлов



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