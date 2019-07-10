"Просто перенервничала": в Кремле объяснили инцидент с Путиным и девушкой в Екатеринбурге

В Кремле прокомментировали ситуацию с девушкой, которой стало нехорошо во время встречи с Владимиром Путиным, прошедшей накануне в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось в Уральском федеральном университете, куда на встречу со студентами прибыл президент. Сообщалось, что одной из студенток стало плохо.

Инцидент прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на встрече одна из девушек действительно почти упала в обморок.

"Просто перенервничала. И потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, в самом УрФУ заявили, что девушка не являлась участницей встречи с президентом, это был "технический сопровождающий персонал". В вузе добавили, что ни госпитализация, ни серьезная медицинская помощь ей не потребовались.