Американский адмирал подсчитал российских военных в Венесуэле

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.

Выступая в Сенате, адмирал добавил, что они занимаются обеспечением работоспособности военной техники из России.

По его словам, российское присутствие в республике нужно для проведения комплекса мероприятий, характерных для страны, "поддерживающей свой марионеточный режим", пишет Regnum.

24 июня сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу. Военнослужащие приехали для выполнения плановых работ, предусмотренных сервисными контрактами, пояснили в МИД РФ, речь не идет об усилении военного присутствия.

Напомним, Москва отрицает присутствие военных советников или сотрудников ЧВК в Венесуэле. По официальным данным, в латиноамериканской стране находятся лишь сотрудники "Ростеха", занимающиеся ремонтом техники, поставленной Каракасу.