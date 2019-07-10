01 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России
дорога полоса разметка отбойник ограждение (2019) | Фото:vk.com/overhearauto33

Отбойник посреди полосы: в сети обсуждают работу владимирских дорожников

Пользователи сети обсуждают работу дорожников во Владимире. Здесь рабочие разметили дорогу таким странным образом, что прямо в середине обычной крайней левой полосы появился отбойник. В результате создалась опасная ситуация: не успевший затормозить перед внезапно возникшим препятствием автомобиль может залететь на ограждение.  

Что, собственно, и произошло: автомобилист, снявший разметку для сообщества "Подслушано Автомобилистов|Владимир" ("ВКонтакте"), отмечает: накануне на отбойник уже налетела фура, погнувшая несколько десятков метров ограждения.

В комментариях некоторые пользователи обращают внимание, что по правой стороне дороги – на обочине – стоят знаки, предупреждающие о ведущихся дорожных работах и о необходимости сбавить скорость. Но на это резонно возражают, что даже невысокая скорость в условиях отсутствия освещения и знаков непосредственно на "дефектной" полосе может привести к печальным последствиям.

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Отбойник посреди полосы: в сети обсуждают работу владимирских дорожников

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