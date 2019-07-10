Отбойник посреди полосы: в сети обсуждают работу владимирских дорожников

Пользователи сети обсуждают работу дорожников во Владимире. Здесь рабочие разметили дорогу таким странным образом, что прямо в середине обычной крайней левой полосы появился отбойник. В результате создалась опасная ситуация: не успевший затормозить перед внезапно возникшим препятствием автомобиль может залететь на ограждение.

Что, собственно, и произошло: автомобилист, снявший разметку для сообщества "Подслушано Автомобилистов|Владимир" ("ВКонтакте"), отмечает: накануне на отбойник уже налетела фура, погнувшая несколько десятков метров ограждения.

Отбойник посреди полосы? Почему бы и нет! Мастерство дорожных работ во Владимире pic.twitter.com/vPPRDxiJ6A — НТВ (@ntvru) 10 июля 2019 г.

В комментариях некоторые пользователи обращают внимание, что по правой стороне дороги – на обочине – стоят знаки, предупреждающие о ведущихся дорожных работах и о необходимости сбавить скорость. Но на это резонно возражают, что даже невысокая скорость в условиях отсутствия освещения и знаков непосредственно на "дефектной" полосе может привести к печальным последствиям.