01 Августа 2020
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Экономика За рубежом
(2004) |

Uber запустил в Нью-Йорке вертолетное такси

Сервис Uber в Нью-Йорке запустил вертолетное такси. Клиентов будут доставлять в аэропорт Кеннеди с площадки, находящейся в Нижнем Манхэттене. Время в пути составит около восьми минут, стоить услуга будет $200. Сервис называется Uber Copter.

Недавно стало известно, что подобная услуга может появиться и в России. Компания "Вертолеты России" собирается запустить авиатакси в Москве и Подмосковье. Правда, реализация проекта начнется не раньше 2025 года, к этому времени, возможно, аналогичную услугу запустит какой-нибудь другой оператор транспортных услуг или изготовитель вертолетной техники. "Вертолеты России" планируют доставку пассажиров между районами Москва и, как и в Нью-Йорке, доставку клиентов в аэропорты.

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Uber запустил в Нью-Йорке вертолетное такси

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Теги: uber, нью-йорк, вертолетное такси, авиатакси



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