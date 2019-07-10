Uber запустил в Нью-Йорке вертолетное такси

Сервис Uber в Нью-Йорке запустил вертолетное такси. Клиентов будут доставлять в аэропорт Кеннеди с площадки, находящейся в Нижнем Манхэттене. Время в пути составит около восьми минут, стоить услуга будет $200. Сервис называется Uber Copter.

Недавно стало известно, что подобная услуга может появиться и в России. Компания "Вертолеты России" собирается запустить авиатакси в Москве и Подмосковье. Правда, реализация проекта начнется не раньше 2025 года, к этому времени, возможно, аналогичную услугу запустит какой-нибудь другой оператор транспортных услуг или изготовитель вертолетной техники. "Вертолеты России" планируют доставку пассажиров между районами Москва и, как и в Нью-Йорке, доставку клиентов в аэропорты.