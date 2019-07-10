01 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
московское метро (2011) | Фото:allerleiten.livejournal.com

У Московского метрополитена похитили деньги для работ по ликвидации течи в одном из перегонов

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств у ГУП "Московский метрополитен", сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Москве.

По данным следствия, деньги похитил в 2013-2014 годах неустановленные сотрудники АО "Триада-Холдинг". Средства были выделены на работы по ликвидации течи в одном из перегонов.

"Московскому метрополитену" нанесен ущерб в особо крупном размере. Также следователи проверят действия сотрудников ГУПа, допустивших халатность.

В 2013 году сообщалось, что бывшее руководство столичного метрополитена подозревают в переплате более 800 миллионов рублей за уборку станций.

Ряд клининговых компаний, занимавшихся в период с 2007 по 2010 гг. уборкой и очисткой помещений и станций столичного метро, путем обмана завысили размер фонда оплаты труда при заключении договоров на данные услуги.

Начальником московского метрополитена в указанный период являлся Дмитрий Гаев, скончавшийся в конце 2012 года. Против него уже было заведено дело в связи с незаконным получением более 100 миллионов рублей за патент на систему оплаты проезда в метро.

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У Московского метрополитена похитили деньги для работ по ликвидации течи в одном из перегонов

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Теги: московский метрополитен, хищения



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