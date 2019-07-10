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Спорт Свердловская область
взвешивание бокс Пассаж Иван Штырков (2016) | Фото: Накануне.RU

Уральский боец Иван Штырков дисквалифицирован на два года за употребление "болденона"

Американское антидопинговое агентство (USADA) выступило с официальным заявлением по уральскому бойцу Ивану Штыркову. Как передает корреспондент Накануне.RU, спортсмен получил дисквалификацию.
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Напомним, в конце июня Штырков расторг контракт с американским промоушеном UFC, не проведя там ни одного поединка. Причиной стало то, что у него нашли допинг.

Как говорится в заявлении USADA, опубликованном на сайте организации, уральский боец получил дисквалификацию сроком на два года, так как в его пробах были обнаружены следы анаболического стероида "болденон". Срок дисквалификации начинается с 27 марта 2019 года.

Отметим, недавно Иван Штырков подписал контракт с известным японским промоушеном Rizin, его дебют запланирован на 28 июля. На турниры в Японии санкции USADA не распространяются, поэтому бой остается в силе.

афиша турнира Rizin.17(2019)|Фото: пресс-служба клуба "Архангел Михаил"

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Уральский боец Иван Штырков дисквалифицирован на два года за употребление "болденона"

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Теги: Штырков, болденон, дисквалификация



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Ранее 29.07.2019 08:45 Мск Штырков победил не выступавшего два года корейского бойца с отрицательным рекордом

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