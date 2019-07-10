Уральский боец Иван Штырков дисквалифицирован на два года за употребление "болденона"

Американское антидопинговое агентство (USADA) выступило с официальным заявлением по уральскому бойцу Ивану Штыркову. Как передает корреспондент Накануне.RU, спортсмен получил дисквалификацию.

Напомним, в конце июня Штырков расторг контракт с американским промоушеном UFC, не проведя там ни одного поединка. Причиной стало то, что у него нашли допинг.

Как говорится в заявлении USADA, опубликованном на сайте организации, уральский боец получил дисквалификацию сроком на два года, так как в его пробах были обнаружены следы анаболического стероида "болденон". Срок дисквалификации начинается с 27 марта 2019 года.

Отметим, недавно Иван Штырков подписал контракт с известным японским промоушеном Rizin, его дебют запланирован на 28 июля. На турниры в Японии санкции USADA не распространяются, поэтому бой остается в силе.