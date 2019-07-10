01 Августа 2020
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Политика Челябинская область
гехт ирина альфредовна член совета федерации рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

Совет Федерации на заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ирина Гехт подала заявление о сложении полномочий сенатора, чтобы занять должность первого заместителя губернатора Челябинской области.

Накануне глава региона Алексей Текслер отправил в отставку своего первого заместителя Евгения Редина.

К обязанностям первого вице-губернатора Гехт приступит с 11 июля. Она будет курировать весь социальный блок работы правительства области.

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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

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Теги: Ирина Гехт. сенатор, вице-губернатор, отставка,



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