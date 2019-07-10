В прокуратуре Свердловской области опровергли задержание тагильского прокурора "за пьяную езду"

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/chelyabinsk/musor/: отзывы.
Починить кран в ванной - http://remont.youdo.com/plumbers/faucet/bathroom/repair/.



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В прокуратуре Свердловской области опровергли задержание тагильского прокурора "за пьяную езду"

Прокуратура проверяет информацию о якобы пьяной езде за рулем прокурора Пригородного района Нижнего Тагила Игоря Вейса.
Читайте также:

Сегодня ряд городских СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что высокопоставленный прокурор якобы был задержан сотрудниками ГИБДД за то, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, организована служебная проверка, чтобы установить, имел ли место в действительности данный инцидент. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что задержания не было.

"Информация о состоянии алкогольного опьянения сейчас уточняется, но по поводу задержания - это бред. Мы будем ставить вопрос перед судом о защите чести и достоинства. Проводится служебная проверка, но ни о каком задержании речи не идет", - сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В прокуратуре Свердловской области опровергли задержание тагильского прокурора "за пьяную езду"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прокурор, задержание, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров