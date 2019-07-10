В прокуратуре Свердловской области опровергли задержание тагильского прокурора "за пьяную езду"

Прокуратура проверяет информацию о якобы пьяной езде за рулем прокурора Пригородного района Нижнего Тагила Игоря Вейса.

Сегодня ряд городских СМИ со ссылкой на свои источники сообщил, что высокопоставленный прокурор якобы был задержан сотрудниками ГИБДД за то, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, организована служебная проверка, чтобы установить, имел ли место в действительности данный инцидент. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что задержания не было.

"Информация о состоянии алкогольного опьянения сейчас уточняется, но по поводу задержания - это бред. Мы будем ставить вопрос перед судом о защите чести и достоинства. Проводится служебная проверка, но ни о каком задержании речи не идет", - сообщила официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.