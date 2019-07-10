01 Августа 2020
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Армия и ВПК В России
Су-57, снимки, соцсеть (2018) | Фото:twitter.com-Pr Scr BatsaikhanBSU

Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце при условии "оморячивания"

Новая концепция российского неатомного авианосца предусматривает возможность базирования на нем около 40 летательных аппаратов.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

По его словам, на новом авианосце смогут также базироваться новейшие морские беспилотники типа "Охотник".

Кроме того, новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 также смогут базироваться на новом авианосце при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции.

Напомним, в середине лета 2017 года стало известно о том, что Россия займется созданием морского авианесущего комплекса. Его предусматривает указ президента "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 г.". Приоритетом сбалансированного развития ВМФ России в указе названо "недопущение исключительного превосходства над ним военно-морских сил США и других ведущих морских держав".

Сообщалось, что новая разработка включает в себя не только авианосец - это будет целый комплекс с авиакрылом и системой базирования.

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Су-57 смогут базироваться на новом российском авианосце при условии "оморячивания"

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Теги: су-57, авианосец



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