01 Августа 2020
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Общество Пермский край
завод имени Дзержинского ЗИД Пермь (2016) | Фото: zavodfoto.livejournal.com

"Новогор-Прикамье" требует от машзавода имени Дзержинского долг в 45,8 млн за "негативное влияние на работу системы водоотведения"

Компания "Новогор-Прикамье" подала в краевой Арбитраж два иска к машиностроительному заводу имени Дзержинского. От предприятия требуют вернуть долги в десятки миллионов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Один иск подан 4 июля. Через четыре дня он принят к производству. Первое заседание начнётся в 11.15 5 сентября. Сумма претензий – 45,8 млн руб.. В пресс-службе компании Накануне.RU сообщили, что речь идёт о долге за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за август 2018 – январь 2019 гг., а также пени с 20 по 30 июня этого года в сумме 289 тыс. руб..

Второй иск касается платы за превышение нормативов по составу сточных вод с 21 августа 2018 по 30 апреля 2019 гг. в сумме 355,9 тыс. руб., а также пени с 20 по 30 июня этого года в сумме 2,2 тыс. руб.. Он подан 8 июля и пока не принят к производству.

Как ранее сообщало Накануне.RU, предприятие находится в процедуре банкротства однако продолжает выполнять гособоронзаказ. Ранее бывший исполнительный директор машзавода имени Дзержинского Егор Заворохин был признан виновным в нарушении закона при заключении договоров на поставку тепла, по решению суда он получил семь лет колонии.

В конце июня краевое управление ФАС возбудило антимонопольное дело в отношении государственного банка "ВТБ". Причиной стал отказ кредитной организации открыть счет для исполнения гособронзаказа для завода.

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"Новогор-Прикамье" требует от машзавода имени Дзержинского долг в 45,8 млн за "негативное влияние на работу системы водоотведения"

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Теги: Новогор-Прикамье, машзавод имени Дзержинского, иск



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Развитие сюжета:

Ранее 18.11.2019 13:00 Мск "Новогор-Прикамье" получил от ликвидируемого ЗиДа долг в 45,8 миллиона

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