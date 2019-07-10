01 Августа 2020
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Экономика В России Санкт-Петербург Москва
(2012) | Фото:

Легендарная киностудия им. Горького распродаст земли в Москве и Питере на 4 млрд рублей

Киностудия имени Горького решила продать землю в Москве и Санкт-Петербурге, а также пионерский лагерь "Буревестник" в Серпуховском районе Подмосковья примерно за 4 млрд руб., сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя студии.

Так, в Москве на продажу будут выставлены: участок в 39,5 тыс. кв. м бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов, две бывший автобазы Минкульта общей площадью на 21,8 тыс. кв. м. В Петербурге будут проданы 19,5 тыс. квадратных метров земель "Леннаучфильма". Площадь земли под детским лагерем "Буревестником" составляет 65 тыс. кв. м.

Также киностудия решила продать 32% ОАО "Телебазис", которое сдает в аренду около 5,7 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости неподалеку от станции метро "ВДНХ". 68% "Телебазиса" принадлежит "Газпром-медиа", структуры медиахолдинга арендуют у компании эти помещения.

Вырученные деньги киностудия планирует направить на реконструкцию и удвоение производственных мощностей за счет создания многопрофильного кинематографического центра, передает "Интерфакс".

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Легендарная киностудия им. Горького распродаст земли в Москве и Питере на 4 млрд рублей

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Теги: киностудия им. горького, земля, продажа



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