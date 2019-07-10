Мэр Екатеринбурга намерен трудоустроить население Академического по месту жительства

На стедне Екатеринбурга в ходе выставки Иннопром состоялась презентация крупнейшего европейского проекта комплексной застройки ― района Академический, в ходе которой генеральный директор ГК "КОРТРОС" (инвестор комплексной застройки, входит в компанию "Ренова" Виктора Вексельберга) Станислав Киселёв рассказал о российских стандартах и принципах умного города и о том, как реализованы в Академическом такие направления, как "умная квартира" и "самообучающийся умный дом", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Киселёва, главная задача приобретателей жилья в областной столице - потратить минимум средств при получении максимального комфорта. К этому тезису относятся не только качество квартир, но и системы безопасности, энергосбережения, уличное освещение и необходимая социальная инфраструктура - от магазинов до школ и детских садиков.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, насколько принципы "умного района", заложенные в Академическом, соответствуют планам социально-экономического развития Екатеринбурга, в частности, по обеспечению местами в школах, Киселёв заявил, что сейчас отдельного решения по школам и детским садикам нет.

"Мы понимаем, что необходимо сделать, а дальше идёт обсуждение конкретики непосредственно с руководством бюджетных учреждений и органами местного самоуправления", - пояснил он, добавив, что в настоящее время компания собирает и обрабатывает информацию по социальным объектам Академического, чтобы передать эти данные в мэрию.

Напомним, в приемную кампанию этого года район столкнулся с проблемой острой нехватки мест в школах. Это привело к появлению нескольких десятков первых классов. Сейчас первоклассников пытаются распределить по школам соседних микрорайонов, которые тоже набиты "под завязку".

Уже после презентации корреспонденту Накануне.RU удалось получить комментарий главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Мэр заявил, что такая информация в горадминистрацию уже поступила и будет учтена при комплексном освоении территории. По его мнению, в настоящее время есть другая проблема, с которой уже столкнулся район - отсутствие рабочих мест в этой локации.

"На базе Академического можно "обкатывать" многие технологии, как на новом полигоне, это у нас локальный микрорайон, - отметил градоначальник. - С точки зрения строительства дорог, жилья, школ и детских садов мы многому научились. Следующая задача - организация новых рабочих мест. Когда там будет жить 300 тысяч человек, и они там будут только спать, это может стать достаточно большой проблемой для города. Представьте: 300 тысяч человек утром поедут из Академического, предположим, в Орджоникидзевский район. И город встаёт в пробках!".