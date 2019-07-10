На Украине запретили участвовать в отборе на "Детское Евровидение" артистам, которые выступали в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) изменила правила отбора участников на конкурс "Детское Евровидение". НОТУ является организатором национального тура отбора.

Канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ сообщает, что в отборе не смогут участвовать дети, которые выступали в России в период с 1 января 2014 года. В случае, если участник отборочного этапа скрыл данный факт, то оргкомитет имеет право снять его с отбора на любом этапе.

"Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора", - говорится в правилах отбора.

Вероятно, поводом для изменения правил стала скандальная ситуация с национальным отбором этого года на взрослое "Евровидение". Победила певица Maruv, но потом выяснилось, что девушка выступала в России с концертами. Это стало поводом для ее отстранения от участия в конкурсе.