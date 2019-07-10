В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в МИД РФ.

Собеседник издания заявил, что Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на нецензурные высказывания журналиста Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.

В МИД отметили, что если "русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны", то не исключено возобновление авиасообщения.

Отметим, президент Саломе Зурабишвили осудила высказывания ведущего "Рустави-2". В том же ключе высказался грузинский МИД.

Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.

9 июля президент РФ Владимир Путин выступил против введения антигрузинских санкций. Часом ранее Госдума приняла законопроект об ограничительных мерах против соседнего государства на фоне обострения отношений.

Как считает президент, антирусские настроения в Грузии "раздуваются людьми, которые либо не знают ничего, либо не учитывают [наследие], и в итоге наносят вред грузинскому народу".

"Что касается санкций, я бы не стал этого делать", - отметил он. "Кто-то вышел, что-то ляпнул... Но есть ведь люди, которые протестуют против этого. Ради этих людей я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения", - заявил президент.