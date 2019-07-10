Эрдоган объявил, что Турция помогла сократить число нелегалов в Европе на 99%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внесла весомый вклад в безопасность Европы.

По его словам, Турция приняла на себя огромный поток мигрантов из Афганистана, африканских стран, Сирии и Ирака, потратив почти 40 млрд долларов на нужды беженцев. Эрдоган подчеркнул, что сейчас Турецкая республика является мировым лидером по соотношению гуманитарной помощи к ВВП.

Президент отметил, что Анкара предпринимает различные меры для борьбы с нелегальным пересечением границ, в частности, миграции через Эгейское море. Также Эрдоган заявил, что это помогло сократить число нелегалов в странах ЕС почти на 99%, но ответной поддержки от европейских стран так и не последовало, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней.