01 Августа 2020
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Политика За рубежом
саммит в Стамбуле, Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Эрдоган, Эммануэль Макрон (2018) | Фото: MAXIM SHIPENKOV / AFP

Эрдоган объявил, что Турция помогла сократить число нелегалов в Европе на 99%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внесла весомый вклад в безопасность Европы.

По его словам, Турция приняла на себя огромный поток мигрантов из Афганистана, африканских стран, Сирии и Ирака, потратив почти 40 млрд долларов на нужды беженцев. Эрдоган подчеркнул, что сейчас Турецкая республика является мировым лидером по соотношению гуманитарной помощи к ВВП.

Турция Кемер пляж море(2017)|Фото: Накануне.RU

Президент отметил, что Анкара предпринимает различные меры для борьбы с нелегальным пересечением границ, в частности, миграции через Эгейское море. Также Эрдоган заявил, что это помогло сократить число нелегалов в странах ЕС почти на 99%, но ответной поддержки от европейских стран так и не последовало, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней.

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Эрдоган объявил, что Турция помогла сократить число нелегалов в Европе на 99%

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Теги: Эрдоган, Турция, нелегалы, ЕС



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