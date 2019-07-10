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Политика Свердловская область В России Воронежская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Воронежский губернатор Александр Гусев участвовал в работе GMIS-2019

В работе II Глобального саммита по производству и индустриализации-2019 (GMIS), который проходит в Екатеринбурге, участвуют многие главы регионов страны, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне в работе форум участвовал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Перед открытием саммита глава региона вместе с остальными членами воронежской делегации посетил другую масштабную екатеринбургскую площадку – Х международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2019.

МВЦ Экспо, иннопром(2019)|Фото: Накануне.RU

Александр Гусев осмотрел стенд Воронежской области, где представлено 15 ведущих предприятий региона, которые привезли на выставку новейшие технологии и разработки в сфере промышленности. В их числе завод «Тяжмехпресс», ЗАО «Орбита», Воронежский механический завод» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ», ОАО «Электросигнал», ЗАО «МЭЛ» и другие. Затем губернатор принял участие в открытии II Глобального саммита по производству и индустриализации-2019 (GMIS).

воронежская область, стенд, иннопром(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В рамках GMIS глава Воронежской области поучаствовал в министерской панельной сессии «Стимулирование диверсифицированного развития и определение будущих перспектив конкурентоспособности производства в Евразии», на которой в числе выступающих был министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Еще одним мероприятием саммита в программе губернатора стало пленарное заседание «Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в Повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года». Перед участниками саммита выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что GMIS уже сделал серьезную заявку на то, чтобы стать востребованной международной платформой для глубокого обсуждения вызовов новой технологической эпохи.

(2019)|Фото: Накануне.RU

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Воронежский губернатор Александр Гусев участвовал в работе GMIS-2019

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Теги: александр гусев, иннопром, стенд воронежской области, GMIS



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