01 Августа 2020
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Политика В России
Анатолий Локоть, стратегия-2030 (2018) | Фото: novo-sibirsk.ru

Осужденный губернатор рассказал, как коммуниста Локтя "заставил" стать мэром сотрудник АП

Действующий мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть не хотел идти на выборы градоначальника в 2014 году. Об этом изданию Тайга.Инфо рассказал бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.

"Я помню, что Локоть не хотел идти на выборы, он был депутатом Госдумы. Был говорящей головой от КПРФ в Госдуме. На тот момент те люди, которые причастны к выборам, решали каждый свою задачу. Некоторым в Москве нужно было убрать Локтя из Госдумы. Это факт. И тут подвернулись эти выборы", - рассказал Юрченко о выборах мэра Новосибирска в 2014 году, когда сам он был губернатором региона.

Юрченко также добавил, что "кто-то его использовал и уговорил идти на эти выборы, именно решая свои меркантильные интересы". Он также намекнул, что меркантильные интересы преследовал создатель группы компаний F1, бывший тогда депутатом Госдумы Александр Абалаков.

"У меня был депутат Госдумы Абалаков с предложением о том, что мне же не нужна конкуренция на выборах мэра, и поэтому Локоть готов не пойти на выборы. Некоторым нужно было решить вопросы. Ну, было сделано предложение, очень такое не в моем стиле. Я сказал: "Вы знаете, максимум, что я могу - посодействовать, во-первых, больше я с вами встречаться не буду, второе - вы депутат Государственной думы, максимум, я не напишу заявление, чтобы вас привлекли за нарушение действующего законодательства. Поэтому до свидания, на выборах встретимся", - пояснил бывший губернатор.

Другим интересантом участия и победы Локтя был, по словам Юрченко, бывший полпред президента РФ в СФО Виктор Толоконский.

"Сейчас это уже можно сказать, потому что многие люди знают, что Анатолия Евгеньевича уговорил Виктор Александрович Толоконский идти на выборы. И на улице Державина ведь штаб целый работал. И информационный, и всякий разный, который работал с силовиками. Когда все было видно, что проигрыш Локтя выведет Новосибирскую область из красного пояса, тогда были задействованы совсем другие инструменты и механизмы, которые и привели к его победе. Если бы не было 18 марта (отставки губернатора Юрченко с формулировкой "утрата доверия), я уверен, то не было бы мэра Локтя у города Новосибирска", - вспоминает Юрченко.

В свою очередь в КПРФ напомнили, что перед выборами мэра Новосибирска, на которых победил Анатолий Локоть, президент Владимир Путин отправил Юрченко в отставку. Член президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в разговоре с Накануне.RU заявил, что действующий мэр Новосибирска шел на выборы по собственному желанию.

"При чем тут кто-то в Москве и вот это "нужно убрать из Госдумы", если в итоге его уговорил Толоконский? Странная версия. Естественно, решение это (баллотироваться на мэра Новосибирска в 2014 году) было Локтя. Это был его выбор. Юрченко, как и многие, кто осужден по уголовному делу, пытается себя выгородить. Вот сколько Юрченко проработал? Локоть явно больше пробыл мэром и он явно состоявшийся мэр, в отличие от этого бывшего губернатора. Так что Юрченко пусть продолжает давать комментарии свои, но адвокатам, судьям и следователям", - прокомментировал Обухов.

Напомним, что в марте Юрченко ушел в отставку с поста губернатора Новосибирской области по указу президента Владимира Путина и в связи с утратой доверия. В мае 2014 СК РФ по Новосибирской области возбудило против Василия Юрченко уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ "превышение должностных полномочий". По версии следователей, бывший губернатор отдал распоряжение продать участок для строительства гостиницы структуре Олега Дерипаски. Регион потерял из-за этого 22 млн руб. 20 октября 2017 года Юрченко признан виновным по уголовному делу о превышении должностных полномочий и приговорён судом к трём годам лишения свободы условно.

Сам Юрченко в интервью Тайга.Инфо заявил, что якобы его отправили в отставку из-за того, что он не поддался давлению федеральных властей и не перенес дату выборов мэра на сентябрь.

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Осужденный губернатор рассказал, как коммуниста Локтя "заставил" стать мэром сотрудник АП

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Теги: Локоть, Юрченко, Новосибирская область, Новосибирск, Путин, Обухов



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