01 Августа 2020
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Общество За рубежом
Рип Торн Люди в черном (2019) | Фото:Comic Book

Скончалась звезда фильмов "Люди в черном"

В США скончался актер Рип Торн, хорошо известный по роли агента Зеда в первых двух частях франшизы "Люди в черном". Ему было 88 лет.

В Штатах Торна знали в большей мере по телепроектам. Он был звездой "Шоу Ларри Сандерса" от HBO – комедийного сериала 90-х, за участие в котором Торн даже получил премию "Эмми", шесть раз он номинировался на эту престижную награду. В кино у Торна тоже были серьезные проекты. В 1984 году его номинировали на "Оскар" за фильм "Кросс-Крик".

У актера остались жена Эми и шестеро детей, четверо внуков. 

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Скончалась звезда фильмов "Люди в черном"

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Теги: рип торн, люди в черном, биография



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