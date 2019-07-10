Скончалась звезда фильмов "Люди в черном"

В США скончался актер Рип Торн, хорошо известный по роли агента Зеда в первых двух частях франшизы "Люди в черном". Ему было 88 лет.

В Штатах Торна знали в большей мере по телепроектам. Он был звездой "Шоу Ларри Сандерса" от HBO – комедийного сериала 90-х, за участие в котором Торн даже получил премию "Эмми", шесть раз он номинировался на эту престижную награду. В кино у Торна тоже были серьезные проекты. В 1984 году его номинировали на "Оскар" за фильм "Кросс-Крик".

У актера остались жена Эми и шестеро детей, четверо внуков.