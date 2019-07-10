01 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
скотомогильник череп (2009) | Фото: www.itogi74.ru

Для того, чтобы огородить тобольский скотомогильник, потребуется четыре миллиона

Власти Тобольска потратят 3,7 млн руб. на ограждение скотомогильника с сибирской язвой, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, подрядчику предстоит пробурить 46 двухметровых ям, построить забор из глухих щитов и покрасить его эмалью. На выполнение этих работ победителю аукциона отводится три месяца с момента подписания контракта.

Напомним, ранее властей города оштрафовали на полмиллиона за грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам осмотрели сибиреязвенный скотомогильник на берегу Иртыша в центре Тобольска и выявили, что у скотомогильника нет надлежащего ограждения, а сам курган разрыт, причем грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии реки Иртыш.

Отметим, что река Иртыш впадает в Обь, а потому тобольский скотомогильник представляет опасность для Югры и Ямала.

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Для того, чтобы огородить тобольский скотомогильник, потребуется четыре миллиона

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Теги: скотомогильник, мэрия Тобольска, Россельхознадзор, штраф



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