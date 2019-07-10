01 Августа 2020
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Экономика В России
аптека (2016) | Фото: ibnsina.ru

Россияне начали экономить на лекарственных препаратах

Объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов с января по май этого года уменьшился на 3,7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследования DSM Group.

Отмечается, что продажи лекарств в аптеках сократились впервые с 2015 года. Падение рынка аналитики связывают с падением реальных доходов граждан.

Больше всего россияне стали экономить на лекарствах для заболеваний кожи, траты также сократились на противомикробные средства и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.

Ранее сообщалось, что лекарства подорожают за счет маркировки. С 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет обязательной для всех фармацевтических компаний.

В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 коп., а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 руб.

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Россияне начали экономить на лекарственных препаратах

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Теги: лекарства, экономия



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