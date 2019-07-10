01 Августа 2020
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Экономика Свердловская область В России За рубежом
(2019) | Фото: Накануне.RU

Мантуров рассказал о наследии "Иннопрома" для Свердловской области

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях международной выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге рассказал о наследии, которое остается региону и его жителям каждый раз после ее проведения. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"На следующий год после того, как Китай был партнером выставки, увеличился товарооборот свердловских предприятий с Китаем в два раза, после того, как Индия была страной-партнером - в полтора раза. С Японией то же самое, и мы очень рассчитываем, что с Турцией связи будут также активно развиваться", - отметил Мантуров.

По его словам, уже идет подготовка к "Иннопрому", который состоится в следующем году.

Евгений Куйвашев, Денис Мантуров, Дмитрий Козак(2019)|Фото: Накануне.RU

"С учетом того, что целый павильон полностью переедет в новый уже построенный конгресс-холл, высвободится площадь для новых экспонентов, потому что в этом году уже была очередь. Мы ожидаем, что страной-партнером в следующем году станет Италия, готовимся к этому мероприятию и рассчитываем на продолжение хорошей тенденции участия в торгово-выставочной деятельности", - добавил министр.

Напомним, ранее, выступая на "Иннопроме", Денис Мантуров призвал турецкие компании к локализации в России.

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Мантуров рассказал о наследии "Иннопрома" для Свердловской области

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Теги: Мантуров, наследие, Иннопром



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