01 Августа 2020
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Политика
(2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинска намерены к 1 июня 2020 года подготовить город к саммитам ШОС и БРИКС

Власти Челябинска намерены к 1 июня 2020 года подготовить город к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом на пресс-конференции сообщила врио главы города Наталья Котова.

Она отметила, что спокойно относится к слухам о переносе саммитов в другой город, подготовка продолжается.

Городу направлено около 8 млрд руб. на подготовку к международным мероприятиям. Часть работ по озеленению, иллюминации и ремонту фасадов выполнят в этом году, часть работ будет выполнено в 2020 году, в том числе в зимний период, например иллюминация.

Котова подчеркнула, что все работы по подготовке ускоряются, все поселки строятся в графике, есть вопросы по конгресс-холлу "Таганай", но инвестор заверяет, что готов построить объект в срок.

Власти подчеркнули, что делать выводы будет государственная комиссия.

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Власти Челябинска намерены к 1 июня 2020 года подготовить город к саммитам ШОС и БРИКС

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Теги: шос, брикс, саммит, подготовка



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