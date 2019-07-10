Boeing во втором квартале сократил поставки самолетов более чем на 50%

Американская корпорация Boeing опубликовала производственные результаты за второй квартал 2019 года. За этот период компания получила только 13 заказов на коммерческие самолеты. Эксперты считают, что это признак кризиса, разразившегося после "приземления" 737 MAX.

Для сравнения, за аналогичный период 2018 года Boeing получил 277 заказов. В первом полугодии прошлого года компания получила 453 заказа, за первые шесть месяцев 2019-го – всего 108, и большая часть из них – контракты, заключенные до кризиса.

Сократились и поставки: 90 во втором квартале этого года против 194 в первом квартале прошлого – больше, чем на 50%. Это важный показатель, поскольку клиенты, как правило, платят после получения самолета, эти выплаты составляют львиную долю выручки компании.

Несмотря на то, что многие компании отказываются от 737 MAX в пользу продукции Airbus (например, саудовская Flyadeal на днях отказалась от планов купить до 50 самолетов у Boeing), есть и заказы, которые потенциально могут спасти проект. Во время авиасалона Ле Бурже европейский консорциум International Airlines Group (IAG), в который входят такие гиганты как British Airways и Iberia, подписал с американской корпорацией контракт на поставку 200 737 MAX. По каталожным ценам стоимость сделки превышает $24 млрд.