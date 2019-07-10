Севастополь: Законам о гербе и флаге – нет, закону об отзыве губернатора – да!

Севастопольские парламентарии на одной из последних сессий (в сентябре выбирается новый состав депутатского корпуса Законодательного собрания) в очередной раз подложили "свинью" губернатору. Собравшись по требованию губернатора Дмитрия Овсянникова на внеочередную сессию, депутаты снова не приняли закон о проекте городского герба и флага, передает корреспондент Накануне.RU.

Зато приняли во втором и окончательном чтении закон "Об отзыве губернатора Севастополя", по проекту которого резко выступал, естественно, губернатор и его подчиненные.

Законы о гербе и о флаге Севастополя лежат в кабинетах Законодательного собрания более года. Буквально перед сессией к депутатам с просьбой рассмотреть и принять законы обратилась большая группа севастопольских ветеранов труда, они выступают за сохранение символики города-героя в "советском" варианте. Который, напомним, не устраивает Геральдическую комиссию при президенте.



Опрос 2018 года, архив

Губернатор Дмитрий Овсянников не раз пытался сыграть на этом обстоятельстве, обвиняя депутатов в сознательном затягивании процедур. Тем не менее депутаты решили вновь благоразумно отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок и вернуться к его обсуждению уже в новом составе городского парламента.

Итоги внеочередной сессии по голосованию за вариант герба Севастополя – "за" высказалось 8, против никого, 11 депутатов воздержались от голосования. Аналогичен исход по вопросу флага Севастополя – 8 депутатов, близкий к губернатору и исполнительной власти, высказались в поддержку законопроекта, но воздержались 9. Оба законопроекта в очередной раз не приняты.