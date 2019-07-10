Немецкий журналист потребовал немедленно снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф заявил, что нужно немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

По мнению журналиста, никакого крупного боя и победы Красной армии там не было.

При этом он ссылается на военного историка Карла-Хайнца Фризера и данные архивов.

Как пишет Regnum, Келлерхофф утверждает, что в сражении принимали участие 186 немецких танков против 672 советских. При этом, по его словам, Красная армия якобы потеряла около 235 боевых машин, а вермахт всего пять.

Сражение под Прохоровкой - сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги (Белгородское направление) в полосе Воронежского фронта, в районе станции Прохоровка на территории совхоза Октябрьский (Белгородская область РСФСР).

Считается самым масштабным в истории встречным танковым боем. По разным оценкам, с обеих сторон в нем участвовало от 1200 до 1500 танков: порядка 800 - с советской и 700 - с германской стороны.

В 2015 году на месте главного танкового сражения Великой Отечественной войны появилась икона "Богоматерь Державная". На ней изображен Иосиф Сталин во главе советских маршалов.

Вокруг этой битвы кипели самые разнообразные идеологические, научные и публицистические споры. Одни стояли за победу РККА, нашлись те, кто говорил, напротив, о разгроме, третьи утверждали, что имела место "ничья". В дискуссиях подчас нивелировался образ сложной военной реальности.

Ранее о том, почему сражение стало одним из самых неоднозначных моментов Великой Отечественной войны в интервью Накануне.RU рассказали профессор Военного университета МО РФ Юрий Рубцов и заместитель директора ФГУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"" по научной работе Валерий Замулин.