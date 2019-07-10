Врио главы Челябинска призналась, что пользовалась общественным транспортом 5 лет назад

Врио главы Челябинска Наталья Котова на своей первой пресс-конференции в этой должности рассказала, что пользовалась городским общественным транспортом последний раз в 2014-2015 годах. На предложение совершить объезд города на общественном транспорте она ответила, что такое желание у нее есть, но нет возможности, поскольку такой объезд занимает больше времени, чем на автомобиле. При этом она подчеркнула, что много ходит пешком, передает корреспондент Накануне.RU.

Котова рассказала, что необходимо развивать городской транспорт, подчеркнув, что в настоящий момент он находится в системном кризисе. У обанкротившихся предприятий есть кредиторская задолженность. В частности, по МУП "Челябавтотранс" администрации предъявлена субсидиарная ответственность в размере 537 млн руб. Кроме того, имущество МУП "ЧелябГЭТ" выставлено на торги.

"Если три продажи не состоятся, мы можем принять имущество на баланс, но муниципалитет должен будет рассчитаться с кредиторами", - рассказала она.

Не лучше ситуация и у действующих транспортных предприятий. Как отметила Наталья Котова, предприятия также находятся в системном кризисе.

"Долг одного предприятия 150 млн руб., у другого ещё больше. Подано заявление о банкротстве ООО "Общественный городской транспорт" , рассматривается вопрос о погашении долга", - подчеркнула врио главы города.

В настоящий момент не принято решение, как будет развиваться городской транспорт. Рассматривается несколько вариантов, как создание нового МУПа, при этом власти признают, что это риск, так и заключение концессионного соглашения.

"На сегодня конкретного решения нет", - добавила она.

Челябинску выделено 761 млн руб. на покупки 65 автобусов, чтобы снизить нагрузку на экологию. Однако власти не готовы передавать новые автобусы ООО "Общественный городской транспорт", поскольку в настоящий момент суд принял к рассмотрению заявление о признании организации банкротом.

"Скорее всего будет создано новое предприятие", - сообщила Наталья Котова.

Врио главы города отметила, что перед городом стоят непростые задачи, необходимо пересматривать транспортную схему, увеличивать долю городского транспорта, потому что никого не устраивают "ржавые маршрутки" в городе.