На Среднем Урале пенсионер погиб под колесами электрички

На Среднем Урале под колесами электрички погиб пенсионер. Все случилось днем 9 июля на 8-м пикете 40-го километра перегона "Хризолитовый – Колюткино".

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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, электропоездом "Каменск-Уральский – Екатеринбург" был смертельно травмирован неустановленный мужчина, на вид 70-75 лет. По предварительным данным, в том числе, в ходе опроса локомотивной бригады, установлено, что машинист заметил мужчину, переходившего пути перед близко идущим составом.

Он подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. В результате пенсионер погиб.

Транспортные следователи уже провели осмотр места, дано поручение на расшифровку скоростемерной ленты. Также устанавливается личность пожилого мужчины и все обстоятельства произошедшего.