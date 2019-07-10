01 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра В России За рубежом
(2004) | Фото

Югорчанку, которая 21 дней провела в реанимации турецкой клиники, эвакуировали в Россию

Жительницу Нижневартовска, пострадавшую на отдыхе в Турции, пришлось эвакуировать на родину спецбортом. Вместе с ней летела её "подруга по несчастью" из Москвы. Теперь им придётся оплатить дорогой перелёт, сообщили Накануне.RU в Ассоциации туроператоров России.
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5 июня москвичка резко потеряла сознание в аэропорту, её сразу же госпитализировали. Вартовчанка обратилась в страховую компанию 19 июня, ее случай включал потерю сознания, судороги и высокую температуру. Оба случая признаны страховыми. Чтобы избежать дорогого лечения в Турции, пострадавших доставили в Россию бортом санавиации частной зарубежной компании.

Каждая из них была застрахована на 40 тыс. долларов. В первом случае восемь дней в реанимации обошлись в 5 тыс. долларов, во втором 21 день в реанимации стоил 11,6 тыс. долларов. Эвакуацию, которая обошлась в 58 тыс. долларов или 3,7 млн руб., пострадавшие оплатят вместе.

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Югорчанку, которая 21 дней провела в реанимации турецкой клиники, эвакуировали в Россию

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Теги: отдых, эвакуация из-за границы



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