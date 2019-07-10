01 Августа 2020
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Общество В России Москва
Нино Нинидзе (2019) | Фото:instagram.com/ninosha13

Максим Виторган закрутил роман с 27-летней грузинской актрисой

Нравы столичной богемы не терпят долгого траура по закончившимся отношениям. Не успели СМИ обсудить ставший публичным роман 37-летней Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, как выяснилось, что бывший супруг телеведущей – 46-летний Максим Виторган, уже трижды побывавший в браке, тоже начал новые отношения.
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По слухам, Максим встречается с 27-летней актрисой Нино Нинидзе. Нино – начинающая артистка кино, недавно она рассталась с актером и режиссером Кириллом Плетневым. Неизвестно, оформляли ли Нино и Кирилл отношения в загсе, но от этих отношений у пары есть ребенок. У Виторгана, напомним, сейчас трое детей.

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Максим Виторган закрутил роман с 27-летней грузинской актрисой

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Теги: максим виторган, нино нинидзе, роман, ксения собчак



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