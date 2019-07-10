"Надеюсь, получится его убедить". Гартунг обсудит с Силуановым помощь вкладчикам "Югры"

Депутат Госдумы Валерий Гартунг сообщил вкладчикам банка "Югра" хорошую новость - на следующей неделе у него состоится встреча с министром финансов РФ Антоном Силуановым по вопросам изменения законодательства для помощи вкладчикам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Надеюсь, удастся его убедить", - заявил депутат. Точную дату встречи он не уточнил.

Напомним, к министру финансов с просьбой о проведении такой встречи обратился председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Ранее фракция "СР" внесла на рассмотрение в Госдуму два важных для вкладчиков законопроекта, один из которых предусматривает изменения очередности удовлетворения требований кредиторов кредитной организации, а второй предполагает повышение страховых выплат при банкротстве кредитной организации в отношении граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, с 1,4 млн до 10 млн рублей.

К трудным жизненным ситуациям в проекте предлагается отнести случаи, когда в числе вкладчиков, пострадавших при отзыве лицензии оказывались "превышенцы", которые по ряду причин не могли разместить вклад в размерах, не превышающих сумму гарантированного возмещения. Например, продажа квартиры и подготовка к покупке другого жилья, получение страховой выплаты, концентрация средств для оплаты лечения, получение наследства. Однако закон не учитывает случаи, когда вкладчики копили деньги на своем счете. После банкротства банка, они не попадают в список льготников, при этом их жизненную ситуацию можно считать трудной в результате потери накоплений. Фракция "СР" предлагает расширить список вкладчиков которых будет учитывать закон.

Добавим также, что на следующей неделе пройдет еще одно важное для "превышенцев" мероприятие - АСВ проведет сразу два собрания кредиторов в один день.