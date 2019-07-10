На счетах экс-министра Абызова суд арестовал около €122 млн

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

В суде не уточнили, в каких банках были открыты эти счета, передает РИА Новости.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины. Арест экс-министру продлили до 25 июля.

Как сообщает Regnum, ранее Басманный районный суд арестовал на различных банковских счетах экс-министра в общей сложности более 437 млн рублей. Также арест был наложен на квартиры, жилые дома и земельные участки в Москве и Московской области.

Однако в июне Московский городской суд принял решение о частичном снятии ареста со счетов экс-министра.