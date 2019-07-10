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Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Владимир Путин в УрФУ (2019) | Фото: Р-24

"С ней все в порядке": в УрФУ рассказали о состоянии девушки, которой стало нехорошо на встрече с Путиным

В Уральском федеральном университете прокомментировали ситуацию с девушкой, которой стало нехорошо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей накануне в вузе.

Ранее сообщалось, что одной из студенток стало плохо на встрече с Путиным.

"С ней все хорошо, ей помогли буквально в первые несколько минут после происшествия. Сейчас она чувствует себя прекрасно", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин.

Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным в УрФУ(2019)|Фото: youtube.com

По его словам, девушка не являлась участницей встречи с президентом.

"Это был технический сопровождающий персонал", - уточнил представитель университета.

Также в вузе добавили, что ни госпитализация, ни серьезная медицинская помощь ей не потребовались.

Напомним, сразу после мероприятия в УрФУ Владимир Путин "вышел в народ", люди ждали его на улице.

народ, визит путина(2019)|Фото: Накануне.RU

Владимир Путин на встрече с жителями Екатеринбурга, 9 июля 2019 г.(2019)|Фото: kremlin.ru

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"С ней все в порядке": в УрФУ рассказали о состоянии девушки, которой стало нехорошо на встрече с Путиным

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Теги: Путин, девушка, УрФУ



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