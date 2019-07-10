01 Августа 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ пришла с обысками к первому вице-премьеру Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве дорог.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы и правительства региона, изъяты документы по событиям 2013 года, когда один из дорожных чиновников получил крупную взятку.

По данным следствия, обвиняемый потребовал от подрядчика, который выполнял работы по содержанию автодороги Югоренок-Солнечный в Усть-Майском районе, ежегодный "откат" в 1 млн рублей.

Предприниматель согласился и за три года перевел со своего банковского счета 3 млн рублей.

Колодезников в 2013 году занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле силовики проводили обыски в здании министерства здравоохранения Якутии. Против сотрудницы ведомства было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при реализации госзакупок.

В прошлом году обыски прошли в здании парламента Якутии и ГУП "Комдрагметалл". Местные СМИ писали, что причиной обысков могла стать информация о получении взятки одним из депутатов.

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ФСБ пришла с обысками к первому вице-премьеру Якутии

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Теги: фсб, якутия, обыски



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