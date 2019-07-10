В сети появилось жутковатое видео развалившегося в воздухе двигателя самолета Delta Airlines

В сети обсуждают видео, снятое одним из пассажиров авиакомпании Delta Airlines, летевшего накануне из Атланты в Балтимор (США). Рейс совершал самолет McDonnell Douglas MD-88, на борту было 154 человека.

На высоте в 10 км на одном из двигателей оторвался обтекатель вентилятора двигателя, он начал биться о вращающиеся лопатки вентилятора. Самолет экстренно сел в ближайшем аэропорту через 30 минут после взлета. Пострадавших в результате инцидента нет.