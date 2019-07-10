01 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
Бешенство, бешенная собака, бешенное животное (2017) | Фото: https://vk.com/

В одном из сёл Тюменской области – вспышка бешенства, губернатор ввёл карантин

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввёл карантин по бешенству в селе Кутарбитка, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Он действует с 4 июля по 3 сентября. В это время нельзя торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, вывозить их за пределы Кутарбитки, а также ловить диких зверей для зоопарков или переселения в другие районы.

Областному управлению ветеринарии Моор поручил разработать план ликвидации бешенства в селе.

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В одном из сёл Тюменской области – вспышка бешенства, губернатор ввёл карантин

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Теги: бешенство, Кутарбитка, бешенство



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