Пенсионные накопления граждан бросили на погашение долгов "Роснефти"

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/rostov/negabaritnye/tag/avtovoz/: подробности тут.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/ufa/arendaavto/ - описание.
Здесь http://perevozki.youdo.com/samara/arendaavto/gazeli/ - лучшие цены по ссылке.



Экономика В России
Игорь Сечин (2019) | Фото: Накануне.RU

Пенсионные накопления граждан бросили на погашение долгов "Роснефти"

Пенсионные накопления направили на погашение долгов государственной нефтяной компании "Роснефть".

Компания вышла на российский долговой рынок и пополнила запасы наличных за счет средств пенсионных фондов. В уже традиционном режиме, без предварительного анонса, компания предложила инвесторам 10-летние облигации на сумму 15 млрд руб. Однако спрос превысил предложение в 2,6 раза (40 млрд руб.), и сумму займа было решено увеличить до 25 млрд руб.

Как рассказал "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (компания - один из организаторов выпуска) Денис Шулаков, в облигации "Роснефти" устремились деньги УК пенсионных фондов. "Активное участие приняли институциональные инвесторы, прежде всего управляющие компании", - сообщил Шулаков.

Деньги понадобились "Роснефти" накануне крупных выплат по долгу. Через две недели - 22 и 24 июля - компании предстоит погасить в общей сложности 19,7 млрд руб. в виде процентных платежей по 12 выпускам рублевых облигаций, следует из данных МосБиржи. В их числе - "бумаги-гиганты", реализованные "Роснефтью" в декабре 2014 года накануне "черного вторника" и обвала рубля.

Напомним, ранее Reuters сообщило о подозрительном использовании корпоративного авиапарка "Роснефти". По данным издания, якобы самолеты нефтяной компании несколько раз оказывались на курортах в то время, когда там находился ее руководитель Игорь Сечин, его экс-супруга или друзья. В нефтекомпании в ответ на это заявили, что ведут работы с коллегами по всему миру. При этом ее расходы соответствуют принятым стандартам, которые не предполагают использование имущества компании в личных целях. В компании также назвали Reuters "информационной диверсионной группой".

Любопытно, что в рейтинге вознаграждений топ-менеджеров крупнейших российских компаний по версии журнала Forbes годовой доход главы "Роснефти" Игоря Сечина оценен в $13 млн. При этом, согласно стандарту о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании должностной оклад Сечина может составлять от 15 до 20 млн руб. в месяц. Документ устанавливает норму годового премирования сотрудников компании.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Пенсионные накопления граждан бросили на погашение долгов "Роснефти"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роснефть, пенсионные накопления, роснефть, игорь сечин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров