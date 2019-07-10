Пенсионные накопления граждан бросили на погашение долгов "Роснефти"

Пенсионные накопления направили на погашение долгов государственной нефтяной компании "Роснефть".

Компания вышла на российский долговой рынок и пополнила запасы наличных за счет средств пенсионных фондов. В уже традиционном режиме, без предварительного анонса, компания предложила инвесторам 10-летние облигации на сумму 15 млрд руб. Однако спрос превысил предложение в 2,6 раза (40 млрд руб.), и сумму займа было решено увеличить до 25 млрд руб.

Как рассказал "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (компания - один из организаторов выпуска) Денис Шулаков, в облигации "Роснефти" устремились деньги УК пенсионных фондов. "Активное участие приняли институциональные инвесторы, прежде всего управляющие компании", - сообщил Шулаков.

Деньги понадобились "Роснефти" накануне крупных выплат по долгу. Через две недели - 22 и 24 июля - компании предстоит погасить в общей сложности 19,7 млрд руб. в виде процентных платежей по 12 выпускам рублевых облигаций, следует из данных МосБиржи. В их числе - "бумаги-гиганты", реализованные "Роснефтью" в декабре 2014 года накануне "черного вторника" и обвала рубля.

Напомним, ранее Reuters сообщило о подозрительном использовании корпоративного авиапарка "Роснефти". По данным издания, якобы самолеты нефтяной компании несколько раз оказывались на курортах в то время, когда там находился ее руководитель Игорь Сечин, его экс-супруга или друзья. В нефтекомпании в ответ на это заявили, что ведут работы с коллегами по всему миру. При этом ее расходы соответствуют принятым стандартам, которые не предполагают использование имущества компании в личных целях. В компании также назвали Reuters "информационной диверсионной группой".

Любопытно, что в рейтинге вознаграждений топ-менеджеров крупнейших российских компаний по версии журнала Forbes годовой доход главы "Роснефти" Игоря Сечина оценен в $13 млн. При этом, согласно стандарту о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании должностной оклад Сечина может составлять от 15 до 20 млн руб. в месяц. Документ устанавливает норму годового премирования сотрудников компании.