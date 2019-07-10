На GMIS предложили уход от темы импортозамещения в пользу экспорта и открытие рынков ЕАЭС

На министерской пленарке GMIS собрались все главы профильных ведомств из Казахстана, Армении, Кыргызстана и России. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров с ходу заявил, что ЕАЭС достиг "гораздо больше интеграционных результатов", чем ЕС, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не буду приводить примеры интеграции ЕС. У них это заняло многие десятки лет. Мы занимаемся ЕАЭС всего пять лет, и тем не менее, мы достигли большего, чем они за свои пять лет в свое время. И тем не менее, если говорить о том, что бы еще можно было сделать, говоря об индустриализации, - выносить свою продукцию на зарубежные рынки. Развивая таким образом экспорт", - заявил Мантуров.

Отметим, что на мероприятии присутствовали: председатель государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Скляр, министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

Главный статистик Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Шьям Упадхьяя призвал собравшихся вспомнить об обрабатывающей промышленности. Россия занимает только 11 место в рейтинге стран по развитости обрабатывающей промышленности.

"Именно в этой отрасли сосредоточена вся наукоемкость", - напомнил он. Однако собравшиеся проигнорировали его выступление. Отреагировал только Осмонбетов из Кыргызстана. "Горняки тоже умные люди", - сказал он, имея в виду, что Шьям принизил роль добывающей отрасли, хотя австрийский спикер имел в виду совсем другое.

"Для добывающей промышленности тоже нужны машины и оборудование, без которых не добыть ничего", - все-таки вернулся к теме Упадхьяя.

В кулуарах GMIS лидер "Партии Дела", руководитель "Ростельмаша" Константин Бабкин поделился впечатлением от министерской панельной сессии. По его словам, такие мероприятия действительно необходимы. "Чиновникам надо общаться с чиновниками, да и с промышленниками, хотя их тут и немного", - отметил он. Однако его серьезно удивил настрой собравшихся на открытие рынков ЕАЭС.

"Я не почувствовал, что были озвучены готовые решения по темам. Но факт в том, что люди встречаются и их обсуждают, уже хорошо. Сказали, что мы еще больше должны открывать свой рынок, рынок Евразийского союза. Это не очень понятно. Я, например, считаю, что наш рынок после ВТО и так достаточно открыт, особенно для перерабатывающей и обрабатывающей промышленности", - заявил Бабкин.