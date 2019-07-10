В Кремле ожидают проблем от губернаторских выборов

Губернаторская кампания подошла лишь ко второму этапу – регистрации кандидатов, – но властям уже удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов.

Об этом говорят источники, близкие к администрации президента. Так, с депутатом Госдумы от "Справедливой России" Валерием Гартунгом договорились, что он не будет выдвигаться в Челябинской области против врио губернатора Алексея Текслера. Гартунг включен Текслером в тройку кандидатов в Совфеда, но в сенаторы не пойдет. С партией эсеров велись переговоры и о неучастии в астраханских выборах депутата Госдумы Олега Шеина. Руководство партии не согласовало его выдвижение, и Шеин подал документы как самовыдвиженец. Но он не соберет нужное число подписей.

ЛДПР не будет выставлять кандидатов в Забайкалье и Оренбургской области, где у партии традиционно высокая поддержка. А в ряде регионов сильных депутатов Госдумы заменили менее известные местные политики. Так, в Волгограде партия не выдвинула Игоря Торощина, который в последние два месяца активно критиковал в Думе губернатора Андрея Бочарова.

Наиболее сложными регионами в Кремле считают Астрахань, Вологду и Алтай, а также Санкт-Петербург, который находится "на особом положении", при том, что там к выборам не допустили ни одного сильного соперника врио губернатора Александра Беглова.

В Астрахани проблема в том, что кампания врио губернатора Игоря Бабушкина началась совсем недавно – его предшественник Сергей Морозов ушел в отставку в начале июня. В Вологде у губернатора Олега Кувшинникова низкие рейтинги и сильный соперник – лидер КПРФ в областном парламенте Александр Морозов. Решения о его регистрации пока нет.

Схожая ситуация и на Алтае, где нужно учитывать интересы коренного населения. Сложности могут быть на Сахалине, где против врио губернатора Валерия Лимаренко выдвигается коммунист Алексей Корниенко, говорят собеседники.

В Волгограде ЛДПР нашла другого кандидата, поясняет зампред Госдумы Игорь Лебедев: "Торощин не имеет отношения к региону, а мы считаем, что все-таки в выборах должны принимать участие местные жители". В Забайкалье же, по словам Лебедева, ЛДПР "просто решила оказать поддержку врио губернатора". Договоренностей с Кремлем у партии не было, уверяет Лебедев, пишут "Ведомости".