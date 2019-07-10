Четверть россиян не будут уходить в отпуск летом

Более четверти жителей России не планируют уходить в отпуск текущим летом.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом центре "Альфастрахование", были опрошены сотрудники 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год. В результате выяснилось, что 26% работников не планируют летний отпуск. Из них 55% будут отдыхать осенью или зимой, 23% уже истратили все положенные отпускные дни, 12% решили не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной компенсации.

Из тех, кто все же настроился на летний отпуск, лишь 16% россиян уедут на это время за границу. 21% отправится в путешествие по России, 23% опрошенных проведут время на даче, а 40% останутся в городе.

Ранее стало известно, туры в какие страны россияне чаще всего бронируют для предстоящего летнего отдыха. Среди самых популярных направлений - Италия, Испания, Грузия, Франция и Черногория. Турция оказалась в списке лишь на девятом месте, однако спрос на нее увеличился на 32%. По словам экспертов, спрос на Турцию еще вырастет ближе к летнему сезону. В текущем году доля зарубежных направлений в структуре раннего бронирования авиабилетов на лето увеличилась на 20% по сравнению с 2018 годом.