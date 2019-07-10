01 Августа 2020
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ростовая кукла колбасы (2018) | Фото: 86.мвд.рф

Жителям Екатеринбурга предлагают нестандартные вакансии

Составлен список самых активных, "летних" и интересных вакансий Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Авито", в городе найдется работа для тех, кому офисные будни не по душе. Так, один из театров Екатеринбурга предлагает поработать актером. Ежемесячно выплачивается заработная плата в размере 25 тыс. руб., однако работодатель сообщает о возможности финансового роста.

Еще одна нестандартная вакансия - инструктор в контактном зоопарке. Обучать нужно будет не его обитателей – енотов, а посетителей, которых нужно учить бережному отношению к животным и доброму отношению к живой природе. Заработная плата в этом случае - 15 тыс. руб. в месяц.

Также можно заработать на море. Жителям города предлагают роль мастера временных татуировок. По словам работодателя, художественные навыки необязательны – "всему обучим, есть трафареты". При этом предлагается бесплатное жилье и зарплата от 50 тыс. руб.

Гораздо строже требования к кандидату на должность тренера по художественной гимнастике за 20 тыс. руб. в месяц: нужен и спортивный разряд, и профильное образование. Работать предстоит с гимнастами от 2,5 лет.

Активным жителям Екатеринбурга предлагают поработать аниматором в ростовые куклы со ставкой 1 тыс. руб. в час.

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Жителям Екатеринбурга предлагают нестандартные вакансии

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Теги: вакансии, работа



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