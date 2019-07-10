В правительстве высказались за сдачу пустых бутылок россиянами

Минприроды и Минпромторг поддержали идею с экспериментом по приему использованных бутылок и банок в торговых точках.

Вопрос об оплате находится в стадии согласования в профильных органах с привлечением представителей экспертного сообщества. Как считают эксперты, речь идет о сумме от 3 до 15 руб. за одну пустую бутылку. Это заинтересует россиян экономически - жители страны смогут участвовать в рециклинговой экономике и заботиться об окружающей среде, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в московских магазинах "Пятерочка", "Перекресток", и "Карусель" установят автоматы для использованных пластиковых бутылок.

Как сообщил главный исполнительный директор группы компаний X5 Retail Group Игорь Шехтерман, принимаемые у населения пластиковые бутылки затем будут перерабатываться.

Изначально программу запустят в Москве, а если все пройдет удачно — распространят и на другие регионы.

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием" для страны.