Российская молодежь стала инвестировать в облигации

Российские молодые инвесторы в возрасте от 18 до 25 лет интересуются серьезными финансовыми инструментами.

Охотнее всего молодежь инвестирует в облигации. Согласно анализу, более 80% клиентов самой молодой группы "Сбербанк Управление активами" инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов.

59% предпочитают акции (14% активов). Всего 2% вкладывают в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Еще 3% молодых клиентов выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, облигации федерального займа (ОФЗ) для населения являются одним из самых безопасных финансовых инструментов.

Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф. "Я в двух выпусках покупал ОФЗ, там неплохая доходность, как раз рублевых", — сообщил глава банка. "Я в свое время покупал валютные бонды, на приличную сумму, и заплатил налогов столько, что практически весь доход ушел у меня в налоги", — отметил Греф, добавив, что подушка — не лучшее место для хранения денег, тогда, как "крупные банки — это абсолютная надежность хранения денежных средств".

Министерство финансов России выпускает "народные" ОФЗ с 2017 года. В отличие от рыночных облигаций, они имеют фиксированную стоимость. Владельцы праве предъявить их к выкупу в любой день до даты погашения облигаций по номинальной цене.