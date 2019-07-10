01 Августа 2020
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кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Ставки по ипотеке упали ниже 10%

Банк "Дом.РФ" с 10 июля снижает базовую ставку по ипотечным кредитам на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.

Ставка на вторичном рынке опустится с 10,9% до 9,8%. Для зарплатных клиентов банка ставка будет 9,5% — для новостроек, 9,6% — для вторичного жилья. Кроме того, будет снижена ставка по ипотеке для семей с детьми - с 6% до 5,2%, сообщает "Коммерсант".

Ранее специалисты Росбанка составили список регионов с самыми доступными ипотечными кредитами.

В банке выяснили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20%, с учетом выплаты на протяжении 15 лет.

Как оказалось, проще всего купить жилье в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где можно приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров.

Далее идут Ненецкий АО (76,3 кв. м), Камчатский край (68,2 кв. м) и Ханты-Мансийский АО — Югра (67,6 кв. м).

Наименее доступная ипотека в Севастополе (24,9 кв. м), в Приморском крае (26,1 кв. м) и Москве (27,4 кв. м).

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Ставки по ипотеке упали ниже 10%

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Теги: ипотека, кредит, жилье



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