В Китае обратили внимание на связь гонконгских оппозиционеров с ЦРУ

01 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/tile/dismantling/: посмотреть.
Установка новых радиаторов отопления - http://remont.youdo.com/plumbers/radiators/bimetallic/other/novie/.
YouDo: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/roofing/mansard/price/, подробное описание здесь.



Политика За рубежом
Гонконгский оппозиционер Джимми Лай и вице-президент США Майкл Пенс (2019) | Фото: hk.news.appledaily.com

В Китае обратили внимание на связь гонконгских оппозиционеров с ЦРУ

В СМИ и блогосфере материковго Китая о беспорядках в Гонконге традиционно упоминалось не слишком часто, однако встреча оппозицинного гонконгского медиамагната Ли Чжиина с вице-президентом и госсекретарём США дала понять, что происходящее – очевидное вмешательство Запада во внутренние дела Китая.
Читайте также:

Китайский эксперт и популярный блогер Чжань Хао обратил внимание на то, что Ли не в первый раз ведёт переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками. Движение "Оккупай Централ", развившееся в т.н. "Революцию зонтиков" 2014 г., набрала силу в августе-сентябре, однако готовилась как минимум полгода. В преддверии этих важных для Гонконга событий – 19 июня 2014 г. Ли Чжиин встречался с экс-заместителем министра обороны США Полом Вулфовицем (Paul Wolfowitz). Тогда он уже не был действующим чиновником, но возглавлял один из влиятельных американских "мозговых центров". Пятичасовая беседа зарубежного аналитика и влиятельного оппозиционного медиамагната – очень важное явление с учётом последовавших событий.

В 1990-х гг. Ли начал на материке свой бизнес, открыв там сеть магазинов Gordano. Многие китайцы охотно покупали там одежду и только некоторых смущал перевод бренда (佐丹奴), последний иероглиф которого означает "раб".

В Гонконге активно действуют такие организации как Фонд Сороса, или Международный фонд за демократию (NED). Последний получает ежегодный грант Государственного департамента США и тесно связан с ЦРУ. А в настоящее время Госдеп возглавляет как раз бывший директор ЦРУ – Майк Помпео. Так что не исключено, что они с Ли Чжиином старые знакомые, пишет эксперт.

По мнению Чжаня, США, поддерживая движение "гонконгской независимости", могут поддерживать три основные цели.

Во-первых, особый статус Гонконга выгоден для работы западных разведок в Азии. Здесь весьма вольготно чувствует себя агентура ЦРУ и МИ-6. В городе, население которого не так уж велико по китайским меркам (7 млн человек), находится свыше тысячи американских и 600-700 британских дипломатических работников. Зачем держать здесь такой большой штат дипломатов? Не иначе – они и есть разведчики, приходит к выводу эксперт.

Город управляется в рамках принципа "Одна страна – две системы", таким образом здесь могут быть в безопасности те, кому по законам материкового Китая грозит наказание. Тот же Ли Чжиин фактически ведёт деятельность, направленную на раскол родины, однако власти КНР не могут задержать его.

С принятием поправок в закон об экстрадиции подобная привилегия исчезла бы. Поэтому в борьбе против принятия поправок интересы поборников "независимости Гонконга", Пекина и Лондона совпадают.

Во-вторых, на проблемы Гонконга можно отвлечь часть энергии центрального правительства КНР в торговой войне. Неслучайно, на фоне её эскалации в в мае этого года США и Канаду посетил целый ряд гонконгских политиков: основатель Демократической партии Ли Чжумин, бывший член Законодательного совета Ли Чжожэнь и представитель "Гонконг Чжунчжи" Ло Гуаньцун.

Гонконгские оппозиционеры во время визита в США(2019)|Фото: military.china.com

В-третьих, нестабильность в Гонконге может создать нужный электоральный эффект на Тайване, чтобы обеспечить на предстоящих выборах победу действующего "президента" Цай Иньвэнь.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Китае обратили внимание на связь гонконгских оппозиционеров с ЦРУ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Гонконг, Чжань Хао, Ли Чжиин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2019 08:39 Мск Раненого в грудь гонконгского протестанта обвинили в нападении на офицера
Ранее 01.10.2019 13:11 Мск Появилось видео ранения протестанта в Гонконге
Ранее 01.10.2019 12:32 Мск В ходе беспорядков в Гонконге ранен из боевого оружия один из протестующих
Ранее 27.09.2019 14:43 Мск Китай предпочёл идеологическую борьбу вводу войск в Гонконг
Ранее 15.09.2019 12:45 Мск МИД посоветовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Гонконге
Ранее 22.07.2019 12:49 Мск К подавлению протестов в Гонконге подключились триады

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.06.2019 11:11 Мск Дуров связал DDoS-атаку на Telegram с протестами в Гонконге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров