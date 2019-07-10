В Китае обратили внимание на связь гонконгских оппозиционеров с ЦРУ

В СМИ и блогосфере материковго Китая о беспорядках в Гонконге традиционно упоминалось не слишком часто, однако встреча оппозицинного гонконгского медиамагната Ли Чжиина с вице-президентом и госсекретарём США дала понять, что происходящее – очевидное вмешательство Запада во внутренние дела Китая.

Китайский эксперт и популярный блогер Чжань Хао обратил внимание на то, что Ли не в первый раз ведёт переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками. Движение "Оккупай Централ", развившееся в т.н. "Революцию зонтиков" 2014 г., набрала силу в августе-сентябре, однако готовилась как минимум полгода. В преддверии этих важных для Гонконга событий – 19 июня 2014 г. Ли Чжиин встречался с экс-заместителем министра обороны США Полом Вулфовицем (Paul Wolfowitz). Тогда он уже не был действующим чиновником, но возглавлял один из влиятельных американских "мозговых центров". Пятичасовая беседа зарубежного аналитика и влиятельного оппозиционного медиамагната – очень важное явление с учётом последовавших событий.

В 1990-х гг. Ли начал на материке свой бизнес, открыв там сеть магазинов Gordano. Многие китайцы охотно покупали там одежду и только некоторых смущал перевод бренда (佐丹奴), последний иероглиф которого означает "раб".

В Гонконге активно действуют такие организации как Фонд Сороса, или Международный фонд за демократию (NED). Последний получает ежегодный грант Государственного департамента США и тесно связан с ЦРУ. А в настоящее время Госдеп возглавляет как раз бывший директор ЦРУ – Майк Помпео. Так что не исключено, что они с Ли Чжиином старые знакомые, пишет эксперт.

По мнению Чжаня, США, поддерживая движение "гонконгской независимости", могут поддерживать три основные цели.

Во-первых, особый статус Гонконга выгоден для работы западных разведок в Азии. Здесь весьма вольготно чувствует себя агентура ЦРУ и МИ-6. В городе, население которого не так уж велико по китайским меркам (7 млн человек), находится свыше тысячи американских и 600-700 британских дипломатических работников. Зачем держать здесь такой большой штат дипломатов? Не иначе – они и есть разведчики, приходит к выводу эксперт.

Город управляется в рамках принципа "Одна страна – две системы", таким образом здесь могут быть в безопасности те, кому по законам материкового Китая грозит наказание. Тот же Ли Чжиин фактически ведёт деятельность, направленную на раскол родины, однако власти КНР не могут задержать его.

С принятием поправок в закон об экстрадиции подобная привилегия исчезла бы. Поэтому в борьбе против принятия поправок интересы поборников "независимости Гонконга", Пекина и Лондона совпадают.

Во-вторых, на проблемы Гонконга можно отвлечь часть энергии центрального правительства КНР в торговой войне. Неслучайно, на фоне её эскалации в в мае этого года США и Канаду посетил целый ряд гонконгских политиков: основатель Демократической партии Ли Чжумин, бывший член Законодательного совета Ли Чжожэнь и представитель "Гонконг Чжунчжи" Ло Гуаньцун.

В-третьих, нестабильность в Гонконге может создать нужный электоральный эффект на Тайване, чтобы обеспечить на предстоящих выборах победу действующего "президента" Цай Иньвэнь.