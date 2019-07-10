01 Августа 2020
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кассир, розыск, Башкирия (2019) | Фото: Министерство внутренних дел Республики Башкортастан

Отец кассирши рассказал подробности задержания дочери

Отец банковского кассира Луизы Хайруллиной, которая похитила на месте работы 23 млн руб., рассказал подробности задержания дочери.

"В трусах и кроссовках на босу ногу отправили в холодную камеру", - сказал Рамиль Муллахметов. По словам мужчины, с зятем, который после допроса пропал, и его теперь снова ищут, он давно не разговаривает. Поэтому у него он не спрашивал о подробностях побега.

Дочку на этот счёт расспросить тоже не удалось. Последний раз отец виделся с ней 19 мая и мельком - 22 мая, когда зашёл к ней на работу передать две палки колбасы на праздничный стол - к дню рождения внучки.

Уже после задержания Луизы отцу удалось увидеть её во время допроса через чуть приоткрытую дверь. По слова мужчины, силовики обещали дать пообщаться минутку с Луизой, однако сразу после допроса увезли, при этом не разрешили ничего с собой взять.

"Она в одних трусах, без носков была, её поместили в холодный следственный изолятор. Без сменной одежды. На голую ногу кроссовки одеты", - рассказал мужчина, сообщает "Московский комсомолец".

Как сообщалось ранее, в Казани задержали кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн руб. у банка в Салавате.

Задержание прошло 4 июля на съемной квартире, где жила подозреваемая. Денег при ней не было, уточнили в полиции.

Напомним, в конце мая представители банка обратились в полицию. Сообщалось, что Луиза Хайруллина 1983 года рождения подозревается в хищении более 20 млн руб. из банковской кассы в Салавате.

Женщина скрылась вместе с супругом и двумя детьми. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая была заочно арестована судом.

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Отец кассирши рассказал подробности задержания дочери

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Теги: кассир, банк, ограбление



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